'Chicharito' es bueno, no quiero que se vaya: Moyes

Ciudad de México

Luego de que Javier 'Chicharito' Hernández fuera sujeto de especulaciones sobre su posible salida del West Ham, el técnico David Moyes expresó que no quiere que este se vaya del equipo.

"Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores", mencionó.

Asimismo, declaró que la falta de titularidad de 'Chicharito' desde su llegada al banquillo de los Hammers es por las circunstancias y no por la capacidad del mexicano.

"Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno", añadió.

Finalmente, señaló que no quiere que ningún jugador abandone el club, pues se trata de sumar y no de restar.

"No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham", finalizó.