‘Chicharito’ se solidariza con Sir Alex Ferguson

El delantero de la selección mexicana Javier Hernández, se unió al grupo de personas que dedicaron un mensaje de apoyo para el ex estratega del Manchester United Alex Ferguson, quien sufriera este sábado una hemorragia cerebral.

"¡Todas mis oraciones y pensamientos, también, están con él y su familia! ¡Se fuerte, jefe!" fue el mensaje que dedicó el 'Chicharito' para el técnico escocés. Dicho Tweet, fue en respuesta a unas palabras dedicadas por parte del mediocampista británico Michael Carrick.

All my prayers and thoughts as well are with him and his family!! Be strong boss!!!! 🙏🏽💪🏽 https://t.co/Tbvw2fEhEt