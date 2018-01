Quieren a 'Chicharito' como compañero de Vela en la MLS

Durante una entrevista en el programa Nación ESPN, Bob Bradley, quien dirigirá al equipo de Los Ángeles FC en la MLS, declaró que Javier 'Chicharito' Hernández tiene las puertas abiertas para integrarse al equipo.

Aunque mencionó que no hay noticias sobre la contratación de 'Chicharito', bromeó asegurando que le guarda un lugar en el equipo.

De igual forma, aseguró que su llegada, en todo caso, dependerá de Will Ferrel, uno de los propietarios del club.

"Desde mi punto de vista como entrenador, 'Chicharito' es un gran jugador, con gran personalidad y gran goleador. Así que si Will Ferrel y el resto de los socios pueden confirmarlo, puedo encontrar la manera de ponerlo en el campo y ayudarlo a marcar goles", añadió.

"Chicharito is a big player, big personality, great goal scorer."@LAFC head coach Bob Bradley is mum on a possible move: https://t.co/P2tJTNIsk4pic.twitter.com/WNIzvewqAY