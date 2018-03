Jack Wilshere regresa a convocatoria de Inglaterra

El centrocampista del Arsenal Jack Wilshere fue convocado por la selección inglesa, de la que se cayó el central Gary Cahill, que ha perdido importancia en el Chelsea, en la lista ofrecida este jueves por el seleccionador Gareth Southgate.

Wilshere, de 26 años, no había sido convocado desde la Eurocopa 2016 y forma parte de una lista de 27 jugadores que afrontarán los amistosos ante Holanda e Italia, en Amsterdam el 23 de marzo y en Wembley el 27 del mismo mes.

Southgate ha convocado por primera vez al portero Nick Pope (Burnley) y a los defensas James Tarkowski (Burnley) y Alfie Mawson (Swansea).

El goleador Harry Kane no está disponible por una lesión en la rodilla.

Inglaterra jugará en el grupo G del Mundial junto a Túnez, Panamá y Bélgica.

- Convocatoria de Inglaterra:

Porteros: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defensas: Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham), James Tarkowski (Burnley), Ryan Bertrand (Southampton), Ashley Young (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Alfie Mawson (Swansea)

Centrocampistas: Eric Dier, Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Lewis Cook (Bournemouth), Adam Lallana, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal), Jake Livermore (West Bromwich)

Delanteros: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)



