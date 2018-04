Alejo se disculpa con Guardado por llamarlo sudaca

Ciudad de México

Tras la polémica surgida tras llamar ‘sudaca’ a Andrés Guardado, Iván Alejo del Eibar usó las redes sociales para disculparse por el insulto que le dijo al mexicano durante el partido del pasado 7 de abril.

“Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del futbol, y a todo aquel que se haya ofendido”, escribió el centrocampista español en Twitter. “Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello”.

El jugador del Eibar explicó que dicha acción fue a causa de las emociones que se viven en los partidos, así como aseguró que no volverá a repetir algo igual.

En España, el término ‘sudaca’ es utilizado para llamar de forma peyorativa a los originarios de Sudamérica. Tras esto, las reacciones en la web fueron de indignación, así como para aclarar que México no pertenece a esta parta del continente.