Italia homenajeará a Astori con camiseta conmemorativa

La selección italiana de futbol rendirá tributo este viernes, en el partido amistoso contra Argentina en Manchester, al fallecido Davide Astori con una camiseta conmemorativa.

"Davide, sempre con noi" (Davide, siempre con nosotros), reza el detalle que lucirán los once futbolistas de la 'Nazionale' italiana en la casaca debajo del escudo de la Federación.

#DavideSempreConNoi: The National Team remembers #Astori 💙



"Davide with us forever" - This is the message that'll adorn the #Azzurri 🇮🇹 shirts for tonight's friendly against #Argentina 🇦🇷 in #Manchester.#VivoAzzurropic.twitter.com/FdyVrESa53