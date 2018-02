Inglaterra da a conocer su playera para Rusia 2018

A través de su página de internet y de sus redes sociales, la selección inglesa dio a conocer los uniformes que usarán para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Ambas indumentarias respetan la tradición. La vestimenta de local es la clásica playera blanca, la cual se complementa con el short azul y las calcetas en blanco.

The 2018 England Collection. Available next month from https://t.co/GgR7DxkaZ9. pic.twitter.com/az695cYCod