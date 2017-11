Iker Casillas reacciona ante el llanto de Buffon

Ciudad de México

El actual portero del Porto, Iker Casillas, mandó un mensaje a Gianluigi Buffon tras la eliminación de Italia del Mundial de Rusia 2018.

"No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA. Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol amigo! #1", es el texto que escribió el ex madridista en su cuenta de Twitter.

Gianluigi Buffon e Iker Casillas han demostrado su amistad en los duelos donde les ha tocado enfrentarse ya sea con sus equipos o en selección.