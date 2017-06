Holanda se rearma con una goleada y aguarda a Advocaat

Rotterdam, Holanda

Holanda cerró la etapa interina de Fred Grim con una goleada por 5-0 sobre Costa de Marfil que reanima su confianza en un futuro que comandará, desde la próxima semana, Dick Advocaat.



Grim, ayudante de Danny Blind hasta la despedida del exjugador del Ajax, asumió la transición mientras concluía su vinculación con el Fenerbahce Advocaat, quien con Ruud Gullit como ayudante, comenzará su tercera etapa con los 'oranje' el viernes, frente a Luxemburgo, en un partido de clasificación mundialista.



No lo tendrá fácil Advocaat, que para empezar debe cerrar viejas heridas con su capitán, Arjen Robben, y no tiene margen de error en un grupo que lidera Francia, con Suecia como principal rival para el segundo puesto que da acceso a la repesca.



Recoge, además, un conjunto zarandeado desde su inesperado cuarto puesto en Brasil 2014 y que ha entregado sus esperanzas a la nueva generación ajacied.



La despedida de Grim no pudo ser más plácida, porque Costa de Marfil, pese a que obligó a lucirse al barcelonista Cillessen en dos ocasiones en la primera mitad y otra -que detuvo con la cara- al final del partido, dio toda clase de facilidades para ser goleada.



Los despistes en el marcaje del equipo que dirige el exseleccionador belga marc Wilmots y los errores del meta Badra Ali Sangaré propiciaron dos goles del central del Ajax Jöel Veltman y otro, de penalti, de Robben, en el primer tiempo.



Tras el descanso, aumentaron la cuenta Davy Klaasen y Vincent Janssen, segundos antes de ser sustituido por el veterano Wesley Sneijder, que sumó su encuentro internacional 130 e iguala la plusmarca 'oranje' de Edwin van der Sar, catorce años después de debutar en la selección holandesa.