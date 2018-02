PSV gana pero Hirving Lozano sale lesionado

El PSV venció al Sparta Rotterdam, pero Hirving Lozano recibió un golpe en la rodilla izquierda en el primer tiempo, lo que encendió las alarmas para los Granjeros.

El juego fue complicado para el mexicano, que solo pudo disputar la primera mitad debido a las molestias musculares que presentó, por lo que su compañero Albert Gudmundsson ingresó en su lugar.

🤕 | Lozano's injury does not seem serious, according to Cocu.#SPAPSVpic.twitter.com/d6juGJ4cws