Moreno y Guardado recibirán homenaje del PSV

A pesar de ya ser jugador de la Roma, este fin de semana, Héctor Moreno volverá al Philips Stadion para ser homenajeado por el PSV en el duelo ante el Roda por la Jornada 3 de la Eredivisie. Además estará acompañado por el mexicano, Andrés Guardado, quien emigrara al Betis y Jetro Willems, al Eintracht Frankfurt.

Fue el propio jugador quien dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Twitter:

This Sunday i'm back in Eindhoven to say goodbye to all the fans. Hope to see you there! #eendrachtmaaktmachtpic.twitter.com/Ndkq3SDZBf