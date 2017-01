Gran oferta del Real Madrid por Paulo Dybala

Ciudad de México

De acuerdo a información emitida por el diario británico, The Sun, el Real Madrid podría ofrecer 77 millones de euros, además de los servicios del atacante Álvaro Morata, para integrar a sus filas a la joven estrella argentina, Paulo Dybala.

Dicha posibilidad no sería muy lejana, debido a que Morata no vería mal su posible regreso a la ‘Vecchia Signora’, equipo con el que se desempeñó durante dos temporadas (2014-2015 y 2015-2016), no obstante el cuadro italiano también ha solicitado que dicha oferta se incremente, con la llegada del alemán Toni Kroos, o bien, adquiriendo al croata Luka Modric.

Hasta ahora, parece ser que el conjunto Merengue se ha adelantado a sus posibles competidores, colocando su respectiva oferta, ya que de igual forma, Dybala se encuentra el la órbita del Barcelona y distintos clubes del futbol de Inglaterra.