Gol del necaxista Matías Fernández, el mejor del Milan en 2017

Los aficionados del Milan eligieron el gol del mediocampista del Necaxa, Matías Fernández, como el mejor del 2017 del club italiano.

A través de votaciones, los seguidores del Milan decidieron que el tanto que hizo 'Mati' frente al Genoa fue el mejor de los Rossoneri, donde el ahora jugador de los Rayos punteó el balón dentro del área, venciendo al portero rival.

Your votes are in! Chiuse le votazioni!

Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017! ⚽❤⚫

Congratulations Mati! 👏🏻🇨🇱 pic.twitter.com/VtzhdHvfPW