Gibraltar logra la segunda victoria en su historia

La selección de Gibraltar hizo historia al imponerse en el Estadio Victoria a Letonia (1-0) y lograr su primer triunfo desde que se afilió a la FIFA en el 2016.

El conjunto gibraltareño logró este éxito con un gol a dos minutos del final del jugador del Notts County (cuarta división inglesa) Liam Walker, de golpe franco al borde del área que rebotó en un defensa.

And this was the moment....Go Gib! pic.twitter.com/CLZWbPNTGy