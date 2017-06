Gianluigi Buffon solo piensa en ganar la Champions

Cardiff

El portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, que a sus 39 años, con un triunfo en la final de la Liga de Campeones, el sábado contra el Real Madrid, daría todavía más brillo a su carrera, afirmó este viernes que solo piensa en ese título que le falta y no en el Balón de Oro, un premio individual que pide mucha gente del fútbol en caso de victoria del equipo italiano en Cardiff.

"Me gusta que se hable de que puedo optar al Balón de Oro, pero es algo secundario. Para mí lo que cuenta es ganar el sábado y lo demás intento que no me afecte. Veremos lo que pasa en el partido y no me interesa lo demás", afirmó Buffon.

"El fútbol es la metáfora de la vida. Cristiano Ronaldo y Messi son referentes. Este partido es especial y tiene un valor enorme para mí. Para un jugador que ha estado tanto tiempo en la Juventus como yo y que ha recibido más que ha dado. Un triunfo el sábado seria el final perfecto a mi carrera. A la gente le gusta que haya emociones y le gusta los finales felices", añadió.

Ganando el título, sus opciones para lograr el Balón de Oro subirían, teniendo como principal adversario en el trofeo a Cristiano Ronaldo, el rival más peligroso en la final del sábado.

"Es muy posible que Cristiano sea un modelo de deportista, un modelo a seguir por todos, los grandes y los pequeños, por cualquiera interesado en el fútbol. Cualquier persona se tiene que fijar en él como modelo", dijo.

"Con 39 años pensaba que no tenía más que aprender, pero con personas como mi compañero Dani Alves, que ha ganado Champions con el Barcelona, o Cristiano o Messi, que han ganado mucho y siguen trabajando, he aprendido mucho", indicó.