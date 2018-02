Gianluigi Buffon confirma su regreso a la selección de Italia

Roma

El arquero italiano Gianluigi Buffon aceptó la invitación del técnico Luigi Di Biagio y volverá a defender por algunos partidos el arco de la selección italiana de futbol, informó el legendario jugador.

Buffon, de 40 años y campeón mundial con Italia en 2006, confirmó su retorno el lunes por la noche en declaraciones a la televisión italiana. "Es por responsabilidad y solidaridad que en este momento quiero devolver a la selección nacional", explicó.

Ante dos amistosos "ciertamente difíciles", continuó, era correcto "responder aquí y no desertar". El compromiso, sin embargo, irá por ahora hasta junio.

El guardameta de la Juventus de Turín dejó la selección tras haber quedado fuera del Mundial de Rusia 2018. La eliminación en el repechaje de noviembre del año pasado ante Suecia supuso que Italia no jugará una Copa del Mundo por primera vez en 60 años.

Si Italia se clasificaba a Rusia, Buffon habría establecido un nuevo récord de seis participaciones en el torneo.

Di Biagio, el seleccionador interino, quiso en todo caso convencerlo de volver a jugar en el equipo. "He hablado con Buffon y le he propuesto jugar otros dos o tres partidos. Un jugador como él no debería terminar su carrera en la selección con un partido como el de Suecia", dijo el lunes.

En marzo, Italia tendrá dos amistosos de alto nivel: el 23 ante Argentina y, cuatro días más tarde, frente a Inglaterra. Para la Juventus, su equipo, Buffon jugará por lo menos hasta el final de la temporada.