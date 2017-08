Torrado anota doblete y lo compara con el eclipse

El mediocampista mexicano Gerardo Torrado marcó doblete con el Indy Eleven de la North American Soccer League, segunda división estadunidense, y lo comparó con el eclipse del pasado lunes, catalogándolo como "fenómeno".

"Así como tardan los eclipses, lo mismo con mis dobletes", comentó el futbolista en su cuenta de Twitter.

Torrado abrió el marcador al 9' tras una jugada procedente de un tiro de esquina, posteriormente, al 13 marcó su segundo gol del encuentro ante los New York Cosmos donde empataron 3-3.



Ante esto, la NASL nombró al ‘Borrego’ el jugador de la semana.

