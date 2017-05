"No es la temporada que habíamos soñado": Piqué

Barcelona, España

El futbolista del Barcelona Gerard Piqué reconoció que su equipo no hizo la temporada soñada y también quitó importancia a los insultos que recibió durante la celebración del título de la Liga española de fútbol por parte del Real Madrid.

"Ganar la Copa (del Rey) no es un fracaso, pero no es la temporada que habíamos soñado. No depende de lo que haga el Real Madrid. Creo que podemos aspirar a mucho más", explicó en un acto promocional.

El Barcelona se medirá el sábado al Alavés en la final de la Copa, el único gran título que puede levantar esta temporada tras ser eliminado en los cuartos de la Liga de Campeones y terminar segundo en la Liga.

Piqué relativizó las alusiones a su persona durante los recientes festejos del Real Madrid, donde el futbolista Dani Carvajal dijo con un micrófono: "Piqué, cabrón, saluda al campeón".

"A pesar de que es un insulto, es una frase hecha. Yo no lo considero ni un insulto. Lo hacen en un momento de euforia y lo considero normal. Carvajal es un buen tío, me mandó un mensaje y yo le dije que no pasaba nada", comentó.

El central del Barcelona volvió a insistir en la necesidad de instaurar el videoarbitraje para resolver jugadas importantes. "Es ahora mismo necesario y obligatorio", consideró.

El club azulgrana anunciará el lunes el nombre de su próximo entrenador y Ernesto Valverde es el favorito de la prensa. Piqué destacó que el técnico hizo "un gran trabajo en el Athletic y puede ser una buena opción".

Además, fue preguntado por los múltiples casos de jugadores del Barcelona, incluido él, con problemas con el fisco español. "Son casos aislados y no tienen nada que ver en el mundo del fútbol. Sobre mi caso, yo os puedo decir que estoy en contra de cómo actúa Hacienda. No nos gusta que el club y los jugadores estén en el foco de atención por estas razones", analizó.

Finalmente, el defensor blaugrana se refirió a la posibilidad de que Andrés Iniesta abandone el club. "No me imagino un Barça sin Iniesta, pero al final sucederá", concluyó.