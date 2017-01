Gastón Ramírez solicitó salir del 'Boro'

Londres

El mediapunta uruguayo del Middlesbrough, Gastón Ramírez, ha comunicado oficialmente su deseo de abandonar el club este mes de enero, reveló este jueves el técnico del 'Boro', Aitor Karanka.



Ramírez, de 26 años, que firmó gratis por el Middlesbrough el pasado verano después de media temporada cedido, presentó el miércoles el 'transfer request', una petición de traspaso que se emplea en Inglaterra y por la que el futbolista pide formalmente abandonar la entidad.



"Sí, ha presentado el 'transfer request'. Es algo verdaderamente frustrante. La pasada temporada nos llamó para jugar nosotros; aquí, donde ha recuperado su mejor nivel, lo que le ha llevado a regresar a la selección", dijo Karanka este jueves en rueda de prensa.



"Como persona y entrenador es frustrante, pero como profesional me toca lidiar con ello. Nadie es más importante que el equipo", señaló el preparador vasco.



"Eso sí, si no recibimos una oferta que consideremos correcta, el jugador seguirá siendo una parte importante del equipo", agregó.



El mediapunta 'charrúa' no juega con el 'Boro' desde el pasado 2 de enero, en el empate en liga 0-0 con el Leicester.



En la primera mitad de temporada, Gastón ha disputado 17 encuentros en todas las competiciones, en los que ha anotado dos goles y dado tres asistencias.



El Leicester, vigente campeón de la Premier League, es el conjunto más interesado en hacerse con los servicios de Ramírez, por el que el Middlesbrough está pidiendo una cantidad cercana a los 15 millones de libras (17,6 millones de euros).