Futbol de falda larga

Ciudad de México

El futbol es global y las mujeres, en el alba del siglo XXI, consolidaron sus ligas, su Mundial, ya no sólo es por amor al deporte; además, comienzan a desempeñarse en áreas fundamentales del balompié como directores técnicos, jefes médicos, árbitros y, en recientes casos, aunque contados, como cabezas de un club: decisiones de pantalón largo, decisiones de falda larga.

CHAN LAYHOON (Singapur, 53 años)

Chan Layhoon, quien fungía como presidenta del consejo de administración del Valencia, ahora, tras la salida de Amadeo Salvo como presidente ejecutivo en 2015, será la única jefa del club de la Liga de España.

Mano derecha de su compatriota Peter Lim, de 61 años, quien tomó el control en mayo de 2014 del 70 por ciento del club, que vivía dificultades económicas, ejerce como la primera mandamás de la entidad en sus 86 años de historia, aunque en 2014 ya tenía esa etiqueta.

Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Singapur (1985) y comenzó su carrera como auditora de Ernst & Young en su nación natal. Ya presidió la inmobiliaria 21 Holdings entre 2002 y 2004.

Actualmente es la presidenta ejecutiva de Thomson Medical Pte. Ltd. (proveedor de servicios médicos privados del sudeste de Asia) y es miembro de los consejos de administración de empresas como McLaren Automotive Limited, McLaren Automotive Asia y Meriton Holdings Limited.

"Hay un estereotipo que dice que las mujeres no entendemos de futbol y que jamás un club sería dirigido por una mujer. He escuchado muchas veces esto, pero nunca una razón", palabras de Chan que recoge AS durante la Conferencia de la FIFA por la Igualdad y la Integración.



GISELA 'GIGI' OERI (61 años)

'Gigi', alemana de nacimiento con la nacionalidad suiza, asumió como presidenta del FC Basel en 2002, aunque en 1999 ya era parte de la junta directiva. Esposa de heredero de la firma farmacéutica Roche, dejó el cargo, en 2011, en manos del abogado Bernhard Heusler; además, le cedió el 90 por ciento de su participación en el club.

Actualmente, la Fundación del equipo, auspiciada por Oeri, contribuye con 2.5 millones de euros al año para la manutención de la infraestructura de una ciudad deportiva ('Gigi' buscó los fondos para su construcción), donde trabajan las fuerzas básicas (hasta categoría Sub 21) y el cuadro femenil.

Bajo su mandato, Basel se coronó en la Superliga Suiza en seis ocasiones (2002, 2004, 2005; 2008, 2010, 2011); además, salieron de su cantera figuras de la talla del croata Ivan Rakitić, quien fue vendido al Schalke 04, donde brilló y pasó al Sevilla, donde se consolidó con una Europa League. Hoy es referente del Barcelona.

Además, fue la principal promotora para erradicar la violencia en los estadios con campañas y medidas 'anti-hooligans'.

En su primer título, el de 2002, 22 años después, se metió al vestidor con los jugadores y, con un traje de baño en rojo y azul, sus colores, festejó en el jacuzzi la corona de liga.





(FOTO - Bild: EQ Images)

'No voy a olvidar estos 12 años de mi vida, en los que estuve trabajando 24 horas al día por el club', las últimas palabras de Oeri como jefa del equipo.

MARGARITA LOUIS-DREYFUS (54 años)

La rusa Margarita Louis-Dreyfus heredó de Robert Louis-Dreyfus, quien falleció en 2009, a los 63 años de edad, a causa de Leucemia, al Olympique de Marsella francés.

Margarita, cuando tomó control del club, apuntó que no heredó al cien por ciento la fortuna de Robert, lo que, según dijo, le "impide" invertir lo que le gustaría en la entidad.

Para octubre de 2016, el multimillonario estadunidense Frank McCourt se convirtió en el propietario del Olympique, tras haber firmado el acuerdo, cercano a los 45 millones de euros, con Louise-Dreyfusm, después de un "proceso largo y exigente" para conseguir "la mejor opción" en Marsella.

SUSANA DUQUE (47 años)

Susana Duque, en 2011, asumió como presidente del Recreativo de Huelva en España, aunque ya era parte del club como consejera delegada. En 125 años de historia de la entidad, Duque ha sido la única en ocupar el cargo máximo.

Abogada de profesión, se mantuvo al frente del equipo hasta 2013, fecha en la que por "discrepancias económicas" y para "tener más tiempo para su familia" dimitió al cargo.

"Está claro que ser presidenta del Recreativo no es serlo de cualquier club y ahora yo lo estoy comprobando en primera persona.

ALEJANDRA DE LA VEGA (50 años)

En 1987 a Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó el club Cobras de la mano del empresario Federico de la Vega (Q.E.P.D), con su hija y mano derecha Alejandra de la Vega, quien fungió como directora general del club con poco más de 20 años de edad.

Para el Apertura 2015, en la Liga de Ascenso, Juárez se proclamó campeón, después del paso de Indios (desaparecido en 2012).

Alejandra, con estudios de ingeniería industrial, fue elegida por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para su gabinete oficial, como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.