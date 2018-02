España: un refugio para los futbolistas mexicanos

Ciudad de México

Los tiempos han cambiado. Antes, abandonar el futbol mexicano era toda una proeza para sus protagonistas. Generación tras generación se repitieron las trabas de directivos que impedían la fuga de talentos hacia otras latitudes. El Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe exportó a finales de los noventas a Rafael Márquez al Mónaco de Francia, pero por aquellas fechas, impidió la salida de otros elementos de la misma camada. Daniel Osorno, Miguel Zepeda y Juan Pablo Rodríguez aquejaron tiempo después, que no les permitieron abandonar a los Zorros. "Uno estaba cómodo aquí, pero te quedabas con la espinita de pensar qué hubiera pasado si te hubieran dado chance", señaló el propio Dani cuando anunció su retiro (2012).

Hoy, son los propios jugadores mexicanos quienes han buscado abrirse camino en el Viejo Continente, debido en gran medida al sobrecupo de extranjeros en la Liga. En la actualidad, tan solo en las divisiones inferiores de España, se acumulan 20 elementos nacionales, que no pudieron consolidar su trayectoria en México. La mayoría de ellos son jóvenes que apenas rebasan los 25 años y ya sea, en Segunda B o Tercera, tratan de ganarse un puesto en sus equipos. También, aunque sean los menos, ciertos futbolistas de experiencia y que en la Liga Mx se hicieron de un nombre, partieron a la aventura para cerrar sus trayectorias de manera más decorosa que militar en el Ascenso.

Desde seleccionados nacionales, que compitieron en los mejores clubes y hasta disputaron una Copa del Mundo, como Aarón Galindo e Israel Castro, hasta jugadores que no pudieron mostrar su capacidad en el máximo circuito y que tuvieron que conformarse con bocanadas de oportunidad, como Roberto Cavazos, Martín Galván, Saúl Villalobos y David Izazola, las categorías inferiores del balompié ibérico están pobladas de mexicanos. De hecho, los tres últimos integran el Salmantino UD, el equipo que hasta ahora, mayor presencia de tricolores registra en el Viejo Continente.

"Decidí venir aquí por el proyecto para empezar, por el interés que mostraron en mí y las pláticas que sostuve con los directivos. Dejé México porque aquí te garantizan ganarte un lugar, porque si bien es la Tercera División, el ascenso es algo posible. El equipo va muy bien en este momento (tercer puesto), a cuatro puntos del primero. Esta Liga te ofrece un escenario deportivo bastante interesante, en un país que es referente a nivel futbolístico. Tenía otras oportunidades en mi país, en el Ascenso, en Primera y Sudamérica, pero la realidad es que el proyecto me terminó por convencer", dijo Izazola para La Afición.

David, como varios futbolistas más cambió su escenario. Hasta hace unas semanas pertenecía a Atlante, equipo que poco le utilizaba y por ello, cuando surgió la posibilidad de reforzar al Salmantino, no dudó en ejercer la opción y modificar su panorama. Izazola es el ejemplo de un ariete con condiciones, que debutó hace unos años en Pumas, pero al que poco a poco se le fueron cerrando las puertas del escuadrón estelar. Esta es la segunda ocasión que emigra a Europa en busca de un mejor panorama, la primera lo hizo en 2014, hacia Hungría, con el Budapest Honved y hasta hace un año estaba en el Comunicaciones de Guatemala, en el que marcó varios goles.

"Salamanca es una ciudad muy acogedora, pequeña, pero muy entregada con su equipo. Aquí, el estilo de juego y la competencia es muy física, estás obligado a prepararte y por ello aspiro a ganarme un puesto a corto plazo, mientras que a mediano plazo me gustaría seguir compitiendo y aspirar a conseguir un ascenso; en caso de no lograrlo, me gustaría quedarme en este tipo de divisiones… La realidad es que estar aquí, aunque sea en Tercera, te revaloras muchísimo y sobre todo, adquieres otro tipo de experiencias. Me he adaptado bastante bien".

Los mexicanos que van en búsqueda de una revancha a España son materia dispuesta para clubes modestos, que buscan estabilizarse y antes de apostar en foráneos desconocidos y que podrían representar un riesgo, van a lo seguro, a seguir con la tendencia de jugadores que poco a poco se han hecho de un nombre, aunque sea en categorías lejanas a la Primera División: "Mi idea es echar raíces en Europa, ascender al máximo circuito de una Liga importante y trabajar al cien por ciento. Aquí, lo he hablado con mis compañeros, hasta el trato es diferente".

EN LA SEGUNDA B

NOMBRE POSICIÓN EQUIPO EDAD

Isaac Sheloah Mediocampista Mérida AD 22

Pablo Sisniega Portero Real Sociedad B 22

Aarón Galindo Defensa Toledo CD 35

Israel Castro Mediocampista Toledo CD 37

Obed Martínez Mediocampista Toledo CD 21

Charly Rodríguez Mediocampista Toledo CD 21



EN LA TERCERA

NOMBRE POSICIÓN EQUIPO EDAD

Aníbal Zurdo Delantero Atlético Pinto 35

Edelmiro Elizalde Defensa Eldense 28

Roberto Cavazos Mediocampista Eldense 24

Jesús Cerdeira Defensa Arenteiro 24

Marco Iván Pérez Defensa Salmantino UD 30

Rodrigo Vera Defensa Salmantino UD 23

Saúl Villalobos Mediocampista Salmantino UD 26

David Izazola Delantero Salmantino UD 26

Jehu Chiapas Mediocampista Salmantino UD 32

Kenyi Adachi Defensa Real Burgos 25

Javier Junyent Mediocampista Real Burgos 26

Fernando Cabrera Defensa Extremadura B 23

Marco Vinicio Leal Portero Monzón 22

Alan Araiza Mediocampista UD Los Barrios 22