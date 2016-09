France Football rompe con la FIFA; entregará el balón de oro

PARÍS, Francia

La revista francesa "France Football" anunció hoy que ha puesto fin a la asociación que desde 2010 mantenía con la FIFA para la entrega del Balón de Oro al mejor jugador de la temporada.



El sistema para designar al mejor futbolista mejor del año, un reconocimiento decidido hasta ahora por periodistas, capitanes de equipos nacionales y seleccionadores pertenece ya al pasado, porque el acuerdo con la FIFA no se ha renovado, avanzó "France Football".



Las nuevas modalidades de ese prestigioso galardón se desvelarán en la edición del próximo martes del semanario, que tranquilizó a seguidores y futbolistas asegurando que se mantiene la entrega del número 61 de su historia.



"Que no se preocupen Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Leo Messi, Neymar, Luis Suárez y consortes: habrá un 61 Balón de Oro", añadió la revista en su página web, en la que no precisa el motivo de la ruptura del pacto sobre ese trofeo creado por ella en 1956.



El último en hacerse con ese premio, el pasado enero, fue el argentino Leo Messi (FC Barcelona), que ya consiguió ese mismo galardón en 2009, 2010, 2011 y 2012 y sucedió este año al madridista Cristiano Ronaldo.