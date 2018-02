Se filtra la que sería la nueva playera del Manchester United

A través del sitio web Footy Headlines, se filtraron imágenes de la que sería la nueva playera del Manchester United para la temporada 2018-2019.

Este sitio, afirma que la marca encargada de fabricar los uniformes de los 'Red Devils', estaría utilizando el color rosa en las indumentarias de visitante y de entrenamiento.

Photo: #mufc’s 18/19 away kit will be pink #mulive [https://t.co/RxWvQnXtjN] pic.twitter.com/MXLssjArSc