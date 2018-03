Fiorentina y Cagliari quitan el número 13 en honor a Astori

El Fiorentina y el Cagliari anunciaron este martes la retirada del número 13, el dorsal usado por Davide Astori tanto en Florencia como en el club sardo, para honrar al defensa italiano fallecido a los 31 años el pasado domingo por un paro cardíaco.

"Para honrar su memoria y hacer indeleble el recuerdo de Davide Astori, Fiorentina y Cagliari han decidido retirar la camiseta con el número 13", anunciaron los dos clubes italianos, de los que Astori fue capitán, a través de un comunicado.

In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4