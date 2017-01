El Mundial de 48 equipos podría ser en México

La nueva modalidad del Mundial, aprobada hoy por FIFA, con la participación de 48 selecciones de todo el orbe, podría tener como sede a nuestro país en caso de consumarse las intenciones de la Federación Mexicana de Futbol de organizar este evento de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Como se recordará, la FMF, vía su presidente, Decio de María, ha manifestado abiertamente sus intenciones de pelear en la contienda por ser sede del Mundial 2026, en una organización conjunta con las federaciones de Estados Unidos y Canadá, que también ven con buenos ojos este proyecto.

"Sobre el 2026, se permitirá que dos o más países se unan para un Mundial conjunto, lo que nos deja muy claro que México quiere ser parte de un Mundial. El comité de FIFA estará abierto a la región de Concacaf y México alzará la mano", dijo De María el pasado mes de octubre.

Asimismo, el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, aseveró que la región cuenta con todos los argumentos para poder organizar el evento: México y Estados Unidos, aparte de infraestructura, cuentan con experiencia de haber sido sedes mundialistas (1970, 1986 y 1994), además de también contar con Canadá para dicha candidatura.

Ante esto, y después de que el consejo de la FIFA ha anunciado, por unanimidad, que la Copa del Mundo del año 2026 será integrada por 48 selecciones, lo que implica una mayor infraestructura, el sueño de México, Estados Unidos y Canadá de albergar la justa toma fuerza.

