Lanzan concurso para elegir slogan de camiones de Rusia 2018

Ciudad de México

El Mundial de Rusia 2018 es un evento que nadie se quiere perder, por ello, la FIFA lanzó a los aficionados el Be There With Hyundai, un concurso para elegir el slogan que aparecerá en los camiones de cada una de las 32 selecciones.

El concurso consiste en crear el slogan para la selección de tu país y enviarlo antes del 28 de febrero del 2018; si éste gana, lucirá en el autocar del equipo.

Los ganadores serán elegidos por votación popular entre el 16 de abril y el 4 de mayo de 2018 y, como premio, presenciarán un partido en la gran fiesta del futbol; el Mundial de Rusia 2018.

El 14 de mayo se darán a conocer a los ganadores.

Participa entrando aquí