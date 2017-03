La FIFA apuesta por "hacer realidad la igualdad"

Ciudad de México

El lema "haciendo realidad la igualdad" marcó la tercera conferencia anual de la FIFA en Zúrich contra la discriminación, en la que el presidente, Gianni Infantino, repasó las medidas adoptadas en este sentido durante sus doce meses de mandato y las previstas de aquí en adelante.



"Las reformas estatutarias aprobadas en febrero de 2016 trajeron cambios concretos como la cuota femenina en el Consejo de la FIFA. La presencia de la mujer tanto en los comités como en la administración se ha aumentado a un nivel sin precedentes. El objetivo último es sencillo: que el fútbol pueda contar con las personas adecuadas en las posiciones adecuadas independientemente de su género o su procedencia", dijo Infantino.



El presidente inauguró la sesión en la que intervinieron representantes de diversos sectores de la sociedad y debatieron sobre las iniciativas desarrolladas por el fútbol y su administración, pese a coincidir mayoritariamente en que todavía son necesarios muchos pasos para reducir la brecha entre hombres y mujeres.



"La diversidad es el único camino para avanzar hacia la igualdad. No solo porque moralmente es lo correcto, sino porque hay riqueza en ello. El grupo de personas presentes en esta conferencia hoy es un sólido ejemplo de esto. Es una preciosa representación de lo que puede ser el mundo entero y lo que el fútbol puede y debería representar. Y por eso no necesitamos palabras sino acciones", afirmó la senegalesa Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA.



Entre los presentes en el acto figuraron el exinternacional holandés Clarence Seedorf, actual embajador de la FIFA, las oficiales jefe Joyce Cook, en representación de las asociaciones miembro, y Sarai Bareman, en nombre del fútbol femenino, así como la excapitana de la selección de Afganistán Khalida Popal.



"Empecé a jugar al fútbol por diversión hasta el día que escuché que me insultaban porque las mujeres no debíamos hacerlo. Nos quitaron la pelota y nos la destrozaron. Desde ese día empecé a jugar para cambiar la situación de la mujer en Afganistán", explicó Khalida Popal, de 29 años, quien ha recibido amenazas de muerte y ha tenido que abandonar su país varias ocasiones por ello, según informó la FIFA.



El testimonio de la futbolista afgana fue de los más emotivos de la conferencia, en la que intervinieron también la exportera de Canadá y embajadora de UNICEF Karina Leblan, y la directora adjunta de Nacionales Unidas para la Mujer Lakshmi Puri.



"Cuando una organización tan influyente como la FIFA se embarca en una causa como los derechos de las mujeres supone un gran paso para toda la sociedad y para todas sus áreas más allá del deporte. Que estemos aquí todos los años con motivo del 8 de marzo no es por la simple fecha del día internacional de la mujer, sino un concepto que debe extenderse"