Fernando Alonso, Socio de Honor del Real Madrid

Madrid, España

El piloto asturiano Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula uno en 2005 y 2006, recibió este lunes el reconocimiento del Real Madrid al entrar en el selecto grupo de Socios de Honor del club, cuyo presidente, Florentino Pérez, le obsequió con una camiseta con el número uno.

Alonso, que disputó el domingo el Gran Premio de Monza (Italia), acudió al estadio Santiago Bernabéu para recibir su homenaje y vivir un "día tremendamente especial".

El anfitrión del acto fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de honor del coliseo blanco.

"Aquí es donde los madridistas tenemos nuestro principal punto de encuentro y vivimos este sentimiento tan especial. El Real Madrid es leyenda, triunfo, resistencia a la derrota, talento, entrega y pasión, que son unos valores sagrados que no debemos perder", dijo Florentino Pérez.

El dirigente madridista destacó que "una gran historia" como la de su club "no sería posible sin la fuerza, creatividad y tenacidad de hombre únicos, y tampoco sin el compromiso, lealtad y apoyo de los aficionados".

"Fernando Alonso es uno de los nuestros. Es uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos. Un pionero y un genio que consiguió lo que no había conseguido nadie en ese momento", dijo Florentino, que destacó que "la figura del piloto trasciende más allá de los circuitos".

Fernando Alonso aseguró "amar" el estadio Santiago Bernabéu en el que fue homenajeado.

"Mi sentimiento empieza desde que era pequeño. Mi padre también era aficionado a este equipo y me inculcó los valores del club. De pequeño recuerdo a la Quinta del Buitre y todo lo que llegó después. Realmente no sé por qué soy del Real Madrid. De alguna manera, como los buenos amigos, este equipo te elige para ser tu amigo y a mí me eligió. Soy un socio más de este gran club", concluyó Alonso.

Tras los discursos, el piloto asturiano recibió de manos de Florentino Pérez una camiseta con el número uno y después el carné de Socio de Honor del club.

Fernando Alonso, muy sonriente durante todo el acto, quiso compartir este "momento especial" con su novia, Linda Morselli, con la que se fotografió junto a Florentino Pérez al término de un acto que fue tan multitudinario que muchos de los asistentes tuvieron que estar de pie.

Para arropar al piloto asturiano, el homenaje contó también con la presencia de buena parte de la junta directiva del Real Madrid y con algunos exfutbolistas como Raúl González Blanco.