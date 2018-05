Federación neozelandesa acuerda igualdad salarial entre hombres y mujeres

La Federación Neozelandesa de Futbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales de ese país han anunciado un acuerdo por la igualdad salarial y de condiciones entre las selecciones masculinas y femeninas.



En un comunicado recogido en su página web, la Federación Neozelandesa de Futbol ha explicado que el acuerdo garantiza la igualdad en salarios, premios y derechos de imagen así como la paridad en aquellos desplazamientos en los que representen al equipo nacional de Nueva Zelanda.



El director ejecutivo de la Federación Neozelandesa de Futbol, Andy Martin, ha comentado que las internacionales son "un ejemplo para las 30 mil jugadoras del país", por lo que ha considerado "importante reconocer su contribución" a través de este acuerdo.

NEWS | @NZ_Football is pleased to announce a ground-breaking agreement for equality and parity across its elite men's and women's national teams https://t.co/AZJ4WYiY96pic.twitter.com/XpeBo9QQx3