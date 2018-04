Fan del Barcelona acosa a periodista

Ciudad de México

Una periodista francesa fue acosada por un aficionado del Barcelona en la previa de la Final de Copa del Rey ante el Sevilla, disputada en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Cuando Marina Lorenzo, del Canal + de Francia, se encontraba realizando sus enlaces de color con la parcialidad blaugrana, uno de ellos aprovechó para tocarla en la parte trasera, aunque no se aprecia exactamente en qué parte.

Ante esto, Marina volteó visiblemente molesta y le exigió: "no me toques, no me toques, ¿vale?".

El aficionado retrocedió y la reportera siguió con su enlace normalmente.