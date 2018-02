Ex seleccionado de Inglaterra fue víctima de abuso sexual

Ciudad de México

El ex futbolista de Inglaterra y que disputara el Mundial de Corea-Japón en 2002, Kieron Dyer, dio a conocer que fue víctima de abuso sexual en su niñez por parte de uno de sus tíos, situación que le afectó hasta su adolescencia.

"Me asustaba tanto por las noches después de aquel incidente que dormí a los pies de la cama de mi madre hasta que los 16 años. Me decían mariquita, que tenía cambios de humor y se burlaban", publicó quien defendiera las playeras del West Ham y New Castle United en el libro que escribió titulado "Old Too Soon, Smart Too Late".

Además Kieron Dyer, reconoció que a lo largo de su carrera cometió demasiados errores; sin embargo, no se ha excusado con lo que le sucedió.

"En mi carrera cometí muchas tonterías y no quiero que el abuso suena a excusa. Siempre tuve una elección en todo lo que hice, menos en esa ocasión, no hubo nada que pudiera hacer en aquel instante y eso marcó mi vida".

Dyer actualmente, es entrenador de un equipo con límite de edad en Ipswich.