Ex jugador inglés quiere enseñar a Messi a cobrar penales

El ex jugador inglés Matther Le Tissier, quien jugó en Southampton toda su carrera, se ofreció a ayudar a Messi para perfeccionar su técnica en el cobro de los penales.

Todo se generó cuando Messi aceptó que le hace falta mejorar el lanzamieto desde el manchón del área, situación que aprovechó Le Tissier en su cuenta de Twitter para escribir "Solo tiene que pedírmelo".

El astro argentino ha errado 20 cobros de penal de 85 veces que lo ha intentado, por otra parte, el inglés pateó en 50 veces el castigo, errando solamente una ocasión en 1993 en un partido entre el Southampton y el Nottingham Forest.



He only has to ask 😉 https://t.co/EhEK5jGjAL