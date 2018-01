Por nevadas, estadio de Rusia usa calefacción para preservar el pasto

A unos meses de que inicie la próxima Copa del Mundo en Rusia, algunos estadios mundialistas se enfrentan a las condiciones climatológicas como su primera gran prueba, siendo las fuertes nevadas una de las principales preocupaciones.

Tal es el caso del inmueble de Kaliningrado, al que se le ha protegido con una cubierta especial y se ha instalado un sistema de calefacción, conformado por un sistema de luces de alta intensidad, para así mantener el pasto en óptimas condiciones.

It was among the last to break ground, now it's one of the most complete stadiums yet to be opened. Here's how the Kaliningrad stadium looks now. #Russia2018https://t.co/qlt1fQvIjTpic.twitter.com/kRyFpoxtug