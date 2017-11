España golea a Costa Rica en partido amistoso

Málaga, España

Al compás del juego de Isco Alarcón y dos goles de David Silva, España vapuleó el sábado 5-0 a Costa Rica en un amistoso entre dos selecciones clasificadas a la próxima Copa Mundial.

Silva rubricó su doblete luego que el volante del Manchester City intervino en los dos primeros tantos de España en el estadio La Rosaleda.

Un centro de Silva fue desviado y el balón quedó a merced para que el lateral izquierdo Jordi Alba abriese el marcador a los seis minutos.

El delantero Álvaro Morata aumentó la diferencia a los 23 al prender un balón suelto tras otra jugada gestada por Silva.

Silva firmó sus goles a los 51 y 55, y suma 35 conquistas en 117 partidos con la selección. El quinto de España fue obra de Andrés Iniesta con un remate desde fuera del área a los 73.

Pero la gran figura del partido fue Isco, el enganche del Real Madrid. Condujo los hilos del equipo y no se aburrió de generar zozobra en la defensa costarricense.

Isco recibió una ovación en el estadio donde surgió con Málaga cuando debió ser reemplazado al promediar el segundo tiempo tras ser víctima de una dura entrada en la pierna izquierda del central tico Kendall Waston.

“Es un auténtico fenómeno”, dijo Morata sobre Isco. “Todo lo que tenga es poco, y más aquí en su casa. Siempre que él esté feliz, estamos todos felices”.

Morata destacó el buen presente de España: "Últimamente parece que estamos haciendo que los otros equipos parezcan más flojos de lo que son... cuando este equipo se pone a jugar da gusto”.

El técnico español Julen Lopetegui, quien hizo debutar al arquero Kepa Arrizabalaga y al volante Luis Alberto, mencionó que el gol madrugador “hizo el camino más complejo” para Costa Rica.

“Hemos hecho un buen partido en actitud, fútbol, mentalidad defensiva... Pero eso no resta para que Costa Rica sea muy buen equipo. Seguro que si nos encontramos en el Mundial será muy diferente”, añadió Lopetegui.

Su contraparte Oscar Ramírez reconoció la superioridad del rival, advirtiendo que Costa Rica sufrió con la presión asfixiante de los españoles.

"No estamos acostumbrados a una presión tan inmediata tras perdida como hace España, no te regala la iniciativa”, dijo Ramírez. “... La derrota nos deja una enseñanza. Es un partido preparatorio para el Mundial y debemos sacar conclusiones. No nos gusta perder porque somos competitivos pero tenemos que tener claro que España es favorita para llevarse el Mundial”.