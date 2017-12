"No creo que la Liga esté decidida": Valverde

Madrid

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no escondió hoy su alegría por el triunfo 3-0 en el Clásico ante el Real Madrid, pero descartó que la Liga española de futbol esté ya decidida.

"Estamos muy contentos por ganar un partido así, pero no creo que la Liga esté decidida, no lo sé, pero es que no estamos ni en la media liga. Vamos en cabeza, llevamos cierta distancia, pero no hay nada decidido, queda toda la primavera y mucho aún por jugar", afirmó Valverde en declaraciones a la cadena española beIn Sports tras la rotunda victoria de su equipo.

"De hecho, no dábamos por perdido al Madrid ni el partido liquidado antes de tiempo, pero ahí, con el 2-0 y la expulsión, nos confundimos un poco y por eso el Madrid nos hizo casi más ocasiones con diez que con once", añadió el técnico español del Barcelona sobre el duelo que los blancos concluyeron con diez hombres por expulsión con roja directa de Dani Carvajal.

Al ser cuestionado por cómo fue el choque ante los dirigidos por Zinedine Zidane, Valverde destacó las dificultades y la igualdad del primer tiempo y la superioridad azulgrana en la segunda mitad.

"En el primer tiempo, nos igualaban en nuestra salida de juego para evitar que saliéramos y nosotros teníamos menos posibilidades de tener la pelota. Ahí fue duro y difícil para los dos", apuntó sobre los primeros 45 minutos.

"En el segundo, tuvimos el control del juego desde el inicio, marcamos y luego la jugada del penal los dejó en inferioridad", añadió el entrenador del Barcelona.

Como Andrés Iniesta, Valverde estimó que el 3-0 no implica una clara superioridad de los azulgrana sobre los merengues y señaló que los dos grandes equipos españoles están muy igualados.

"Somos dos equipos que en un partido determinado uno puede estar por encima del otro, pero somos dos equipos muy parejos. En la Supercopa ellos fueron mucho mejor, hoy hemos ganado nosotros aquí", concluyó Valverde.