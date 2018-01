En cáncer de Abidal, Messi pedía no enviarle videos al equipo: “Nos hace daño”

París, Francia

En entrevista otorgada para el documental 'Ma part d'ombre', transmitido en Francia por Canal+, Eric Abidal narró la difícil situación que pasó luego de que se le diagnosticara cáncer de hígado en el 2011, al cual lo define como un dolor que tendrá grabado de por vida.

"Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie", dijo.

Más adelante, durante su tratamiento y rehabilitación, Abidal mandó un video al Barcelona para animarlos previo a un partido; no obstante, Lionel Messi, tras ver este material, le dijo al ex defensor de la selección francesa que no les enviara más cosas así, puesto que ponía mal al grupo al verlo en este estado.

"Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos" pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto los dejó muy mal", afirmó el francés.

Asimismo, en esta entrevista, Abidal recordó la emotiva visita de Thierry Henry, en aquel momento jugador del New York Red Bulls, en la MLS, al hospital, quien fue su compañero en la selección de Francia y en el Barcelona que logró el 'sextete' en el 2009.

"Cuando vi a Titi lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme", sentenció Abidal.

