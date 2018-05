Entrenador golpea a árbitro en Etiopía

El futbol de Etiopía fue protagonista de un acto lamentable, ya que la violencia volvió a hacerse presente en los estadios. Sin embargo, en esta ocasión no fue en las tribunas, sino en el terreno de juego.

El altercado se desarrolló en el encuentro Welwalo Adigrat vs. Mekelakeya de la Liga Premier del país africano. Todo comenzó cuando el central marcó un polémico gol, acto que generó el descontento del club Welwalo, quienes reaccionaron con golpes hacia el silbante.

Game last night between Welwalo Adigrat (yellow) & Mekelakeya (Green) in the Ethiopian Premier League. Controversial late go-ahead goal by Mekelakeya causes Welwalo team to attack the referee. Don't attack referees! This is detrimental to the game. @footballethioppic.twitter.com/NazpnaCudr