Me siento como Coutinho: Efraín Juárez sobre su llegada a la MLS

Ciudad de México

Efraín Juárez jugará en la MLS, más en específico con los Whitecaps de Vancouver. Así lo dio a conocer el mismo jugador en una entrevista con ESPN Radio Fórmula.

"Al técnico (de Whitecaps) lo conocí en Escocia. La semana pasada me marcaron, me hicieron la propuesta, dije que sí, que tenía contrato con Monterrey y teníamos que arreglarnos pero me ilusiona un nuevo reto en mi vida", detalló el defensa mexicano sobre su traslado.

Ante las críticas hacia esta liga estadunidense, Juárez aseguró que la MLS ha aumentado su nivel en los últimos años, gracias a la llegada de elementos jóvenes, como sus compatriotas Jonathan y Giovani dos Santos, así como Carlos Vela, que dejó a la Real Sociedad para unirse a las filas de Los Ángeles FC.

"Es una liga que está creciendo muchísimo, cada vez vemos menos casos que va gente de retiro, están los Dos Santos, Carlos Vela, son gente que está en su plenitud futbolísticamente. El crecimiento personal también es importante".

Asimismo, comparó su fichaje con Vancouver a una sensación similar a la que cree que tuvo Philippe Coutinho cuando hace unos días se hizo oficial su llegada al Barcelona.

"Me siento como Coutinho, como si hubiera fichado con el Barcelona. Voy a un equipo importante y el interés que me mostraron me hace sentir muy importante."