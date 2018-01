Cardona y Barrios están mal anímicamente: Su abogado

Buenos Aires, Argentina

Miguel Ángel Pierri, abogado de los jugadores colombianos de Boca Juniors Edwin Cardona y Wilmar Barrios, acusados de violencia de género, dijo este miércoles en una entrevista con Efe que los futbolistas están "muy mal anímicamente" y sostuvo que la denuncia provoca un "grave daño" al club argentino.

"El sábado pasado, como es común en ellos, se encuentran con el barbero que los atiende después de cerrar el negocio. Les corta el pelo en un departamento que tiene en Puerto Madero. Cardona llegó al departamento con algunos jugadores más, entre ellos (el también colombiano Frank) Fabra", relató Pierri.

"Allí, entre otra gente, había unas mujeres que ellos pensaron que eran asistentes del peluquero, porque siempre hay una compañía femenina que les lava el cabello o que les hace las manos. El peluquero se las presentó como amigas", añadió.

Según el letrado, los jugadores estuvieron alrededor de dos horas tomando unas gaseosas y un licor y se fueron.

"No pasó absolutamente nada. El ingreso de todos quedó registrado y el egreso de todos quedó registrado por las cámaras de seguridad. El lunes por la mañana ellos llegan al entrenamiento y ahí se enteran por sus compañeros que hay una versión de que tuvieron un problema", sostuvo.

"Sabemos que estas personas se sienten víctimas de una felonía sexual, sumado a privación ilegítima de la libertad y lesiones, una carátula que es gravísima", añadió.

Los jugadores, en cambio, lo negaron.

Pierri contó que sus representados están "muy preocupados y muy mal", porque el club decidió quitarlos de los partidos amistosos que Boca jugará esta noche ante Aldosivi y el domingo con River Plate.

"No han sido citados ni notificados de la causa. Están anímicamente muy mal. Hoy está claro que esto incide en el ámbito de ellos. Ni hablar del plano familiar, esto trajo consecuencias de las que ustedes imaginan. Más allá de que podamos demostrar que no tuvieron contacto con ninguna mujer el daño ya está hecho", dijo.

Cardona y Barrios se presentarán a declarar entre este jueves y el próximo lunes.

"Después de que ellos declaren el código estipula que hay diez días para definir la situación procesal. Los pueden sobreseer, puede haber falta de mérito o los pueden procesar", explicó el abogado.

Pierri reveló que hace pocos meses una persona se hizo pasar por Cardona e interrumpió un "importantísimo contrato", lo que le generó un perjuicio muy grande.

"Estamos hablando de un contrato millonario. Tuvimos que iniciar una investigación porque alguien había entrado a su (dirección de) IP y desde su IP tomó los contactos con un agente internacional, un escándalo que lo hemos bajado, no le dimos prensa", sostuvo.

"El jueves pasado demostramos que no era Edwin el que hablaba, que alguien había estafado a esta persona, pero no nos dejó de sorprender que había una persona que hablaba como Cardona y que se presentaba como Cardona y tenemos los audios. Desde que comenzó esto el martes a la mañana me hace pensar que hay algo más", añadió.

En las últimas horas los medios locales revelaron un audio en el que una persona habla con una de las presuntas víctimas y le ofrece hacer un acuerdo económico para evitar mayores complicaciones.

"El audio no es de Cardona, sabemos que no es Cardona. Cardona no habló con ninguna mujer. No es Cardona y tampoco es Wilmar Barrios, lo grave es que en ese audio la persona tiene la misma voz de la persona que tuvo la otra estafa. Es grave", precisó.

Además, Pierri reveló que recibió un llamado del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien se mostró preocupado.

"Paralelamente tenemos el grave daño que le provoca esto a la institución. Hablé con el presidente, tenemos que asegurarle que esto va a salir todo bien", concluyó.

El abogado Juan Martín Cerolini, que defiende a las mujeres que denuncian la agresión, sostuvo al sitio web Infobae que "los delitos que les imputan a Barrios y a Cardona son privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas".

Además, el letrado dijo que "hubo golpes de parte de los jugadores".