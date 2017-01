"Juro sobre la cabeza de mi pene que no vestiré la camiseta del West Ham"

Ciudad de México

Dimitri Payet, jugador del West Ham United ha mostrado en los últimos días su deseo por salir del equipo inglés; noticia que dio el entrenador Slaven Bilic durante una conferencia de prensa.

El seleccionado francés ha llegado a declarar que en caso de que no lo vendan al Olympique de Marsella se lesionaría. Además, juró “sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella".

Tras las declaraciones del estratega, Dimitri no fue convocado al juego ante el Crystal Palace, y toda esta polémica no ha sido bien recibida por los aficionados, quienes le han dedicado cánticos: “vete al carajo Payet, Dimitri Payet, nosotros no te queremos más, lo único que te interesa es el dinero”.

El diario francés L’Équipe publicó que el West Ham está en negociaciones con el Olympique de Marsella, quien habría ofrecido 22 millones de euros por el jugador francés.