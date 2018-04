La diferencia se dio por los goles en Toronto: Vanney

Guadalajara

Greg Vanney, entrenador del Toronto FC, señaló que no tiene nada que reclamarle a sus jugadores, que se entregaron y que pese a los problemas que tuvo en el armado del once para esta final se va orgulloso.

"Jugaron fantástico, entramos con dos centrales que nunca habían jugado ahí, la diferencia fueron los dos goles en Toronto, porque regalamos los dos goles en Toronto, si no caen esos dos goles, estaríamos hablando de otras cosas, desde hace tiempo se nos dificultan los penaltis, pese a eso me voy orgulloso de mis jugadores".

¿Le puede decir algo a sus jugadores tras perder la final?

"No tengo nada de queja con mis jugadores, trabajamos muy duro, pelearon hasta el final, felicitó a Chivas y estoy muy orgulloso de mis jugadores".

Vanney negó que salieran a defenderse ante el Rebaño, que no fue una asignatura la de jugar al contragolpe y que una muestra fue que sus cambios fueron por lesión, no por cuidar un resultado.

"Intentamos jugar ofensivo, pero tuvimos que sacar a Víctor Vázquez quien tenía muchas lesiones, pero al final tuvimos muchas opciones para hacer otro gol, pero lamentablemente no las concretamos".

Vanney sentenció que hubo algunos jugadores muy cansados, que estaban con dudas y que eso se paga caro en la ronda de penaltis.

"Teníamos jugadores con calambres, estaban muy cansados, estoy muy orgulloso de ellos, sé que en los penaltis un jugador debe llegar ya decidido a tirar, pero en serio no les puedo pedir más a mis jugadores. No creo en la suerte, creo en una buena ejecución, nosotros tuvimos una oportunidad muy clara, pero la fallamos, no es suerte, es una mala definición".