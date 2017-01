Diego Reyes no sabe dónde jugará la próxima temporada

Ciudad de México

El defensa central mexicano Diego Reyes, que juega en el Espanyol cedido por el Oporto portugués, aseguró que aún no ha pensado dónde jugará la próxima temporada.



"Si me quedo, estaré encantado, pero ni siquiera he pensado dónde jugaré la próxima temporada. Sólo tengo en la cabeza el partido del Valencia", ha afirmado en referencia al encuentro de la Liga española que disputará el domingo.



El internacional mexicano ha explicado, además, que su rendimiento puede mejorar más. "Sé que puedo dar más de mí. Si digo que estoy bien sería un conformista y eso no me gusta", ha dicho.



Respecto al encuentro contra el Valencia, que ha tenido tres entrenadores esta temporada y se haya en la zona baja de la clasificación, Diego Reyes "el ambiente" que vive su rival "es favorable" para su equipo, pero que no se fía.



"Delante tendremos un equipo con jugadores de talento, con ganas. No podemos confiarnos, debemos salir con la misma intensidad", ha aseverado.



La intención del grupo, ha mantenido, es "seguir funcionando como hasta ahora en un choque difícil".



Diego Reyes ha agregado que se adaptará a cualquier demarcación que le pida el técnico: "El lateral es una posición para mí, pero intentaré hacer lo mejor".



En cuanto al colectivo, Diego Reyes ha aseverado que ve al equipo en una buena dinámica. "Nos falta mucho para llegar donde queremos y esperamos ver la mejor versión del Espanyol en la segunda vuelta. Estamos creciendo y mejorando, entendiendo lo que nos pide el entrenador", ha finalizado