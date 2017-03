"Si por mi fuera me quedaba en el Espanyol": Diego Reyes

Barcelona

El defensa mexicano del Espanyol Diego Reyes, cedido hasta el final de temporada por el Oporto portugués, dijo después del entrenamiento de hoy que si de él dependiera, se quedaría en el club blanquiazul.



"Si fuera por mí, me quedaba en el club, pero no es mi decisión", ha afirmado el mexicano, que ha mantenido que desconoce si existe algún tipo de conversación con el Oporto.



"No lo sé, para eso tengo un representante. Sólo me preocupo de jugar al fútbol, dar el máximo, disfrutar y estoy creciendo como jugador", ha asegurado.