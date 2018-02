Maradona considera que Argentina ha perdido el respeto de sus rivales

Buenos Aires

Diego Armando Maradona consideró que los malos resultados de la selección de futbol de Argentina en los últimos tiempos han provocado que los rivales le pierdan el respeto.

"A nosotros nos costó mucho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo (Lionel) Messi, le han perdido el respeto a la camiseta de la selección", subrayó.

Puso como ejemplo el partido amistoso de pasado noviembre en el que la Albiceleste fue derrotada 4-2 por el cuadro de Nigeria, en duelo que se disputó en Rusia.

"Mira lo que fue el último partido con Nigeria, casi nos comemos ocho, por favor, sabes lo que pasaba en mi época en un partido así", declaró al periódico argentino El Popular.

Para la Copa del Mundo Rusia 2018, el Pelusa consideró que si Messi está en su mejor nivel existirá alguna posibilidad de conquistar el título.

"(Jorge) Sampaoli tiene suerte, si está iluminado (Messi), le va a tapar todos los errores. Si él está con las luces prendidas, tenemos un 60 por ciento de chances de ser campeón", indicó.

El campeón del mundo en México 86 criticó la falta de elementos de calidad para jugar en el medio campo y específicamente se refirió a Lucas Biglia.

"El problema de Argentina es el retroceso, que no lo tenemos. Y no tenemos mediocampo. Digo, sin ofender eh, Biglia... ¿se habrá imaginado alguna vez vestir la camiseta de la selección argentina? Con todo el respeto del mundo que me merece él", externó.

Destacó que Gonzalo Higuaín debe ser el delantero del conjunto argentino por encima de gente como Mauro Icardi, a quien no se refirió de la mejor manera.

"Lo que pasa es que el técnico (Sampaoli) es un mentiroso. Nos esconde las cosas y es el primero que tiene que decir la verdad. No tiene un '9' goleador en su lista, aunque llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con el 'Pipa'", sentenció.