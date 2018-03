Detienen partido para que un helicóptero aterrice

Un partido de la cuarta división de Inglaterra fue suspendido por unos minutos para permitir el aterrizaje de un helicóptero ambulancia, con la intención de atender a una persona que se encontraba en el inmueble.

En el minuto 26, David Webb, árbitro del encuentro, detuvo el encuentro y posteriormente el transporte aéreo descendió. Minutos más tarde atendieron al seguidor que se encontraba mal y después fue transportado a un hospital.

El partido continuó y Chesterfield perdió el encuentro como local 3-1 ante el Lincoln City.



The game between Chesterfield and Lincoln is back underway after an air ambulance landed on the pitch. @BBCSheffield’s thoughts are with the supporter and their family at this time pic.twitter.com/xbgdBbS08D