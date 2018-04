Denuncia de abuso sexual sacude la cantera del Santos de Brasil

Ciudad de México

Las denuncias por abuso sexual en categorías inferiores de algunos clubes sudamericanos siguen saliendo a la luz. En esta ocasión los focos se centran en el famoso equipo Santos de Brasil.

Ruan Pétrick Aguiar de Carvalho denunció a Ricardo Crivelli, coordinador de las categorías inferiores del conjunto santista, la cantera más famosa del país y de la cual han surgido futbolistas como Pelé, Neymar o Robinho.

Cuando tenía once años, en declaraciones para la policía, Ruan afirmó que Crivelli acarició su cuerpo y terminó practicándole sexo oral: "el tipo me prometió que me llevaría para jugar en el Santos. Y tras algunas semanas me llamaron para entrar en el club", dijo a El País.

Cuando estuvo a punto subir de categoría Ricardo lo invitó a pasar la noche en su departamento pero lo rechazó, por lo cual no volvió a recibir oportunidades y terminó por salir del club: "mi sueño era jugar en el Santos. Y todo acabó de esa manera".

Según Carvalho, la policía sigue sin aclarar el caso.