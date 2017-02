Deco apoya idea de Márquez sobre sindicato de jugadores

Ciudad de México

El brasileño Deco mostró su apoyo a Rafael Márquez y su propuesta del sindicato de jugadores y se ofreció para ayudarlo con cualquier duda que pueda surgirle.

“Los futbolistas importantes como Rafa tienen que salir a decir lo que piensen, si es algo para mejorar seguro que él sabe lo que está haciendo. Yo estoy a favor de que las cosas sean transparentes en el futbol, seguro que si me pide opinión de algo, me explicará lo que está intentando hacer él y que yo le pueda ayudar”, aseguró el ex futbolista, quien fue compañero del ‘Kaiser’ en Barcelona.

Sobre el regreso de ‘Rafa’ a otro Mundial, el dos veces ganador de la Champions League aseveró que aún tiene energías para lograrlo. “Yo creo que los jugadores hay que mirarlos sobre su rendimiento, no sobre su edad y si sigue siendo un jugador importante para la selección… Hay que ver también en un año y medio.

Sobre el enfrentamiento entre México y Portugal en la Confederaciones, Deco opinó que tanto la selección azteca y los lusos pasan por un periodo de transición de jugadores y que, aunque espera que Portugal gané el trofeo previo a Rusia 2018, no considera que sus compatriotas se perfilen como favoritos.

Inclusive destacó el nivel de los futbolistas mexicanos que militan en el Porto, club con el que conquistó una ‘orejona’ en 2004. “Son jugadores de gran calidad los tres que están en el primer equipo y el joven Gudiño en Porto B, son de gran nivel. Herrera es el capitán del club, Corona que está jugando muy bien y el Porto depende mucho de sus jugadas y Layún es espectacular. México siempre ha tenido jugadores de calidad.”

Por último, el ex mediocampista del Barcelona ve difícil remontada por parte del club blaugrana en La Liga. “El Madrid sigue bien, no es una liga en que los equipos de adelante pierdan muchos puntos pero es posible.”