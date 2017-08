David Villa regresa a la selección de España

España

El entrenador Julen Lopetegui recupera a David Villa, máximo goleador de la selección española de fútbol, 38 meses después de su última internacionalidad, convencido de que "va a ayudar" en los partidos ante Italia y Liechtenstein en partidos de clasificación al Mundial 2018.



Precisamente fue en un Mundial, el de Brasil, cuando Villa vistió por última vez la roja. Fue el 23 de junio de 2014, en Curitiba, en un partido triste ante Australia con España, que defendía corona, sin posibilidades de superar la fase de grupos. El 'Guaje' marcaba su tanto 59 goles en 97 partidos. Ahora se acercará a convertirse en centenario.



"Siempre hemos dicho que no cerramos la puerta a nadie y hemos seguido siempre a David. Entendemos que en este momento era necesaria su vuelta y procedente su incorporación. Entendemos que nos va a ayudar. Está haciendo magnificas actuaciones con la actitud necesaria y por eso le incorporamos", explicó Lopetegui.



El seleccionador español se ha desplazado en fechas recientes a Estados Unidos para ver a Villa en directo y reconoció que habló con él en persona sobre la posibilidad de regresar a la selección.



"Lo que puede aportar es lo de siempre a los equipos que ha estado: calidad, intuición, voluntad, ganas de competir que transmite y la pondrá al servicio del equipo. Comentamos cuando no lo trajimos que era un jugador vigente por actitud y calidad. Ahora esperamos que nos ayude", manifestó.



Para Lopetegui no es un condicionante que Villa esté jugando en una liga menos competitiva que las europeas. "Que venga de otra liga es una cuestión que no podemos cambiar. David está donde está y viéndole, analizando sus partidos, sacamos conclusiones. Confiamos en nuestro instinto, en lo que vemos, sabiendo que son competiciones diferentes".



Donde no quiso mirar el seleccionador español fue al futuro, consciente de que en el momento que Diego Costa encuentre equipo y comience a competir, es uno de los fijos en la delantera de cara al próximo Mundial de Rusia.



"No vamos a hacer de futurólogos. Si Villa viene ahora es porque nos va a ayudar en esta convocatoria. En las próximas tomaremos decisiones por su rendimiento y nuestras necesidades. Si está aquí es porque puede ser de la partida y nos va a ayudar. Las siguientes ya veremos", sentenció.