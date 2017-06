Un resurgir para David Izazola

Ciudad de México

Hace un año, un David Izazola, caído y decepcionado, anunció su retiro del futbol con una carta publicada en sus redes sociales: "Lo que me impulsa a dejar mi carrera como jugador profesional es el mal trato que se nos da a los mexicanos en nuestra propia casa", se leía en el escrito.

Seis meses después de su comunicado, Izazola decidió darle otra oportunidad al futbol y fichó con el Comunicaciones de Guatemala.

Esta fórmula le permitió revalorizar la situación y mostrar una mejor versión de su trabajo. Tan bien le funcionó al mexicano que terminó como uno de los líderes goleadores de la Liga guatemalteca (5 tantos). Esos números le devolvieron el valor en el mercado y ahora, Izazola escucha ofertas de otros equipos.

"Llegamos a un acuerdo con la directiva de Comunicaciones para decidir mi futuro. Me voy muy contento, porque hice una excelente temporada y está rindiendo frutos a través de las ofertas provenientes de México, Sudamérica, Europa y Medio Oriente", dijo David en entrevista telefónica con La Afición.

De los ofrecimientos por parte del futbol nacional, el delantero aseguró que se tratan de propuestas en Primera División y en Liga de Ascenso, y es que no descarta su regreso al país:

"Me encantaría volver a México. Allá tengo ofertas, pero vamos a valorar si lo mejor es regresar para este semestre o postergarlo".

El atacante le guarda un cariño muy especial a Pumas, equipo que lo vio formarse en La Cantera y que lo debutó en el Clausura 2011 bajo la dirección de Guillermo Vázquez, mismo torneo en el que salió campeón.

Sin importar la distancia, David no le perdió la pista al cuadro auriazul, que en este semestre se quedó fuera de los puestos de Liguilla; con los del Pedregal, Izazola no descarta incorporarse en algún futuro:

"Le tengo un cariño enorme a la institución porque me formó como jugador. Si la decisión es regresar a México, veremos la posibilidad de hablar con la directiva, pero no me quiero adelantar".

APOYA EL PROYECTO

El Clausura 2017 fue uno de los peores torneos para Universidad, al quedar en el lugar 17 de la tabla con apenas 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 9 derrotas). Aunque el proyecto de Francisco Palencia fue basado en reforzar La Cantera, el único referente goleador que tuvieron fue el chileno Nicolás Castillo con 8 dianas.

Ahora, en vísperas del draft 2017 y a diferencia de hace un año cuando culpó de su retiro a la directiva, Izazola consideró que la solución más viable para un mejor desempeño del club es una mezcla entre jugadores de experiencia y los nuevos talentos.

"Pumas debe seguir apostando por La Cantera, pero a su vez darles cobijo con refuerzos más experimentados que puedan otorgarles más líderes de goleo y, por ende, un mejor torneo. Necesitan reforzar su columna vertebral, pues es la que en gran parte les brindará buenos resultados", advirtió.

La apuesta de Pumas por enfocarse en el trabajo de los de casa es un buen propósito, aseguró David, aunque los resultados pueden darse de manera paulatina, ante lo cual se requiere de paciencia.

"Es un equipo que se basa en gente de cantera, pero debe haber un soporte para ellos (los canteranos) que les genere confianza para explotar su talento. El proyecto es bueno, aunque el proceso es lento y esta situación la deben entender los jugadores", resaltó Izazola.

Lo anterior es algo que comprende a la perfección. Luego de su debut en 2011, Izazola comenzó a forjar su camino en el club universitario con éxito. El ariete registró un excelente historial goleador con Pumas Morelos, en Liga de Ascenso, al sumar 50 anotaciones, convirtiéndose en un referente ofensivo.

Entonces, Izazola acaparó las miradas de la directiva, sin embargo, fue mermado en su actividad dentro del máximo circuito mexicano con pocos minutos de juego; además, se convirtió en blanco de transferencias en varias ocasiones, lo que provocó irregularidad en su carrera.

En 2013, David fue prestado al Querétaro, donde apenas jugó 266 minutos y terminó con una lesión en la rodilla que lo marginó de las canchas seis meses.Para 2014 fue cedido al Atlético San Luis, ahí el delantero disputó 353 minutos y anotó dos goles.

Un año después, Izazola tuvo la oportunidad de marcharse al Viejo Continente. El mexicano tuvo una corta estancia en el Budapest Honvéd, de la Liga de Hungría, y regresó en 2015 a Pumas. Pero ese retorno a Ciudad Universitaria trajo consigo a un jugador cansado y, de alguna manera, frustrado. Un año después, Izazola comunicó su retiro a través de una carta que publicó en redes sociales.

Hoy, su historia ha tomado un rumbo distinto al que él creía haberle puesto punto final. El futbol le ha dado a David una segunda y mejor oportunidad; ahora puede darse el lujo de valorar todas las propuestas que le han llegado y en las próximas semanas decidir el camino.

"Tengo que considerar cuál es el siguiente escenario después de lo logrado en Comunicaciones. Quiero ir a un futbol competitivo que me permita ir en ascenso", puntualizó el atacante.