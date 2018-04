Mexicano Darvin Chávez ficha con el Jaro de Finlandia

Ciudad de México

México tendrá otro representante en Europa, ya que Darvin Chávez fue anunciado como nuevo jugador del Jaro en la segunda división de Finlandia.

Luego de permanecer sin jugar un año, el canterano del Atlas y exjugador de Rayados y Veracruz pasó las pruebas físicas, médicas y futbolísticas para cerrar su contratación, luego de la invitación de un amigo.

"La oportunidad se dio por parte de una persona que ha estado acá, me habló y me dijo que había una posibilidad de venir a jugar y se la acepté, es algo nuevo para mí, algo diferente y más con la poca oportunidad que tuve allá en México sería algo importante y bonito conocer un país diferente, un futbol diferente y no dudé en venir para acá", dijo Chávez a Mediotiempo.

Chávez llegó en marzo al conjunto finlandés y se topó con un ambiente gélido de hasta -20 grados en Jakobstad, ciudad sede del Jaro.

Jaro está actualmente en la segunda división de Finlandia, pero con muchas posibilidades de regresar a la primera división del país europeo.

"Desde que llegué todo es diferente, el clima, es lo que he notado más que el idioma, acá hablan sueco, finlandés, inglés, pero lo que sí es un poco complicado en estas fechas no pudes entrenar al aire libre, tienes que entrenar en campo cerrado, son cosas diferentes, experiencias nuevas para uno que gracias a Dios se me dio esta oportunidad de vivirlas y muy contento de estar aquí", agregó en la entrevista telefónica.

A finales de abril comenzará la actividad del futbol finlandés y él retomará la actividad profesional; su último juego oficial fue en febrero del 2017 con la Sub-20 de los Tiburones Rojos.